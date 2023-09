ATALANTA, È rientrato anche Musso: pronto per Firenze

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 14 SET - Col rientro del portiere argentino Juan Musso, sl lavoro oggi per la doppia sessione al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, l'Atalanta ha a disposizione tutti gli undici nazionali. Non ci sarà nessuna necessità di un avvicendamento tra i pali con Carnesecchi in vista di Firenze, visti i tre giorni pieni per allenarsi. Holm al Franchi potrebbe prendere il posto di Zappacosta a destra, mentre l'Under 21 Ruggeri resta favorito su Bakker sull'altro versante. Altri ballottaggi in attacco tra Lookman e De Ketelaere a supporto di Scamacca, e in difesa, tra Toloi e Djimsiti, tornato con 180 minuti nelle gambe martedì alla ripresa insieme a Pasalic e Kolasinac, quest'ultimo considerato titolare al pari dell'azzurro Scalvini, in gruppo da oggi dopo lo scarico di mercoledì.

Conferme per De Roon ed Ederson in mediana più Koopmeiners tra le linee. Touré ha appena iniziato in sede la riabilitazione post operatoria (24 agosto, a Barcellona, all'inserzione prossimale del tendine del retto femorale destro): sarà convocabile a dicembre inoltrato. (ANSA).