ATALANTA, Carnesecchi scalpita. Lieve turnover?

L'Atalanta si prepara a sfidare la Fiorentina e per Gasperini c'è più di un'idea che porta ad un lieve turnover, in vista anche degli impegni in Europa League di giovedì. Come scrive il Corriere di Bergamo, qualche piccola variazione potrebbe coinvolgere anche la porta, dove Marco Carnesecchi scalpita. Il portiere ex Cremonese non è partito per la nazionale ed è rimasto a lavorare a Zingonia alla caccia di un posto da titolare contro i viola. Il titolare della Dea, in questo momento, è Juan Musso, ma non è da escludere che l'italiano possa avere una chance.