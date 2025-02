Atalanta, altro guaio per Gasperini: Hien fuori per tre settimane

Piove sul bagnato in casa Atalanta, una delle squadre più condizionate dagli infortuni in questo momento della stagione. A poche ore dal ritorno del playoff Champions contro il Club Brugge si è infatti fermato anche Isak Hien. Lo aveva comunicato ieri il tecnico Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, oggi, dopo gli esami strumentali svolti in mattinata, il responso: lesione muscolare di primo grado al muscolo adduttore lungo sinistro. Un problema di non poco conto, che costringerà l'ex Hellas Verona a stare fermo dalle 2 alle 3 settimane. Questo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com. Il difensore svedese salterà quindi la sfida in programma stasera (ore 21) contro il Brugge, con l'Atalanta che dovrà rimontare la sconfitta patita all'andata in Belgio (2-1 per il Brugge).

A proposito del cruciale match di stasera, Gasperini ha parlato anche di un altro infortunato, Ademola Lookman, out ormai da tre settimane "L'intenzione è quella di portarlo in panchina e utilizzarlo a gara in corso, anche in virtù dei possibili supplementari. Non credo che ci sia problema di autonomia. Ci sono tanti giocatori importanti oltre a lui, lo abbiamo avuto meno e abbiamo fatto gol in meno, c'è stata carenza in fase offensiva, dietro e a centrocampo ti arrangi meglio. In attacco lui è decisivo. Ora è recuperato, speriamo faccia bene da subito".