Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali: Italiano punta su Castro
Queste le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna, prima gara dell'Europa League per le due formazioni:
ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia, Malen.
Allenatore: Emery.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Italiano.
