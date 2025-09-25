Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali: Italiano punta su Castro

Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Queste le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna, prima gara dell'Europa League per le due formazioni:

ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia, Malen.
Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Italiano.