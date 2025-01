ASS.SPORT, Teloni per coprire lavori non erano previsti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

I teloni in curva Fiesole per coprire i lavori, per il momento, non verranno messi. A darne conferma è stata l'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini che ha riferito ieri in consiglio comunale a domanda precisa da parte dell'opposizione: "Quando è stato sottoscritto a seguito di gara il primo contratto non si prevedeva l’esecuzione dei lavori così come si stanno svolgendo ora, ma su tutto lo stadio. In seguito poi al tavolo tecnico in prefettura, è stato dichiarato di dover usare il Franchi per tutta questa stagione sportiva e per le prossime. Per quest’anno, i lavori sono stati fatti per il 40% dello stadio.

Quindi naturalmente, dovuto a questo, non era stato scritto in fase di gara il tema della copertura. Conseguentemente, nemmeno l’obbligo da parte di chi sta ora eseguendo i lavori di dover provvedere a coprire il cantiere».