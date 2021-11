ASS.GIORGETTI, Viabilità ok per Fio-Mil: ecco come

Stefano Giorgetti, assessore del comune di Firenze che si occupa della mobilità e del trasporto pubblico locale, ha fatto il punto della situazione sulla viabilità in corrispondenza di Ponte al Pino nella serata di sabato, prima e dopo Fiorentina-Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Le Ferrovie devono fare una verifica importante al Ponte al Pino e nella loro autonomia, siccome devono togliere l'elettrificazione, che non riguarda Firenze, ma è un provvedimento a livello nazionale, hanno fatto questa programmazione. Addirittura loro volevano chiudere il ponte in entrambi i sensi dalle 20 per fare questo tipo di lavoro. Noi abbiamo discusso prima per rinviarlo, ma non è stato possibile perché avevano già fatto tutte le procedure. Vi immaginate che cosa vuol dire togliere l'elettrificazione sulla linea ferroviaria, cioè significa riorganizzare tutto il livello del servizio. All'interno di tutta una serie di riunioni siamo riusciti a modificare l'orario, quindi per andare verso lo stadio il ponte è aperto fino alle 21 ed in uscita è aperto fino alle 24. Questo vuol dire riuscire a venire via tutti dallo stadio ed a mezzanotte non ci sono particolari problemi".