ASCARI, Zaniolo? Anche il Galatasaray ha preferito l'Atalanta

L'operatore di mercato Eugenio Ascari, è intervenuto su Italia 7, dove ha parlato di Zaniolo: "Non mi strappo i capelli se non dovesse arrivare Zaniolo, come sembra. Le posizioni sembrano essersi ribaltate e il Galatasary si è orientato verso l'Atalanta che secondo loro dà più garanzie in termini di riscatto. Ma poi credo che Palladino non utilizzi molto giocatori di questo tipo, anzi, predilige giocatori che si sacrificano per la squadra, come Colpani e Brescianini. Credo che la Fiorentina debba concentrarsi di più sul centrocampo, visto i tanti giocatori che sono andati via".