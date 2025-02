Arthur poteva finire al Santos, il suo agente: "Era una richiesta di Neymar"

Federico Pastorello, agente di vari calciatori attualmente in Serie A, ha rilasciato un'intervista a TMW a margine dell'evento di presentazione del 'Pepito Day', la partita con cui Giuseppe Rossi darà il suo saluto al mondo del calcio, con tanti ospiti speciali (tra quelli già annunciati, Sir Alex Ferguson e Gabriel Batistuta).

Tra gli argomenti trattati da Pastorello nella chiacchierata con noi, anche un racconto sulla partenza di Arthur dalla Juventus, che a gennaio ha fatto le valigie ed è andato in Spagna, al Girona: "Il Santos era nato su espressa richiesta di Neymar: ha creato lui di fatto la trattativa. Ed eravamo praticamente già là. Rimaneva solo una tematica legata alla situazione fiscale di Arthur in Italia che poteva creare problemi, in quanto loro giocano da gennaio a dicembre e lo volevano fino a fine 2025. Poi il Girona è venuto a giocare a Milano (il 22 dicembre scorso contro il Milan in Champions League, ndr), ho incontrato il direttore a cena e lì si è sbloccata. L'allenatore era deciso a volerlo, Arthur conosce già la Spagna: era la situazione last minute migliore. Sono contentissimo: non ho dubbi, farà bene".