ARTHUR, In A piace a Bologna e Como. All'estero...

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La sessione di gennaio sarà un momento di svolta importante per Arthur. Il suo entourage è all'opera per trovare la giusta sistemazione al brasiliano, che al momento avrebbe dato la precedenza ad una permanenza in Europa piuttosto che ad un rientro in patria, con tutti i top club del Brasile che in questi mesi hanno sondato la pista.

Fermo restando questa intenzione, quindi, attenzione alle piste italiane o legate ai principali campionati europei: il giocatore, secondo quanto raccolto da TMW, in Serie A è seguito dal Bologna del suo ex allenatore alla Fiorentina Vincenzo Italiano, così come dal Como di Cesc Fabregas. All'estero nelle scorse settimane era emerso l'interesse dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, mentre nelle ultime ore sono da registrare gli avvicinamenti di Benfica e Real Betis.