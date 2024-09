ARSENAL, Ufficiale il rinnovo di Arteta con i gunners

FirenzeViola.it

Mikel Arteta ha firmato il rinnovo del suo contratto con l'Arsenal. Nel comunicato non è specificata la data di scadenza della sua nuova intesa, che dovrebbe essere il 2029, ma su Instagram il messaggio degli inglesi è chiaro: "Credere in quello che facciamo". Di seguito la nota integrale dei Gunners::

"Siamo lieti di annunciare che Mikel Arteta ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Da quando si è unito a noi nel dicembre 2019, Mikel è stato una figura chiave nel ristabilire la nostra posizione di forza al vertice del calcio inglese ed europeo e nel generare un rinnovato legame tra la squadra, il club e i nostri sostenitori. La scorsa stagione è iniziata con la seconda vittoria di Mikel nell'FA Community Shield e si è conclusa con un secondo piazzamento consecutivo al secondo posto in Premier League, poiché la squadra ha assicurato che la corsa al titolo andasse all'ultimo giorno. Durante la scorsa stagione, abbiamo stabilito numerosi record di club, tra cui il maggior numero di vittorie in Premier League (28), il maggior numero di gol in Premier League (91) e il nostro più alto tasso di vittorie complessivo (67,3%) per qualsiasi stagione nella nostra storia. Mikel è stato nominato sette volte allenatore del mese della Premier League, vincendolo nel febbraio 2024, la settima volta nella sua carriera. Ci siamo anche qualificati per la nostra seconda stagione consecutiva in Champions League dopo un'assenza di sette anni, il tutto ottenuto con la terza squadra più giovane della Premier League".