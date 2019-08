ARSENAL, Ozil e Kolasinac sotto scorta. Il motivo...

Dopo l'incidente di alcune settimane fa Mesut Ozil e Sead Kolasinac sono ancora sotto scorta. I due calciatori dell'Arsenal non sono stati convocati per la sfida di oggi in casa del Newcastle per motivi di sicurezza. Il The Sun spiega come lo scorso 25 luglio due uomini armati cercarono di rubare la Mercedes ad Ozil e il difensore li affrontò mettendoli in fuga. La vicenda non si è conclusa però perché i due hanno in seguito minacciato i calciatori di vendicarsi derubandoli di tutto ciò che avevano. A questo punto, un'altra banda dell'Est europeo sarebbe entrata in gioco in quanto non tollererebbe attacchi ai giocatori. Ozil e Kolasinac sarebbero dunque finiti al centro di questa guerra e la polizia ha deciso di metterli sotto scorta giorno e notte.