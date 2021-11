ARSENAL, Dopo Vlahovic c'è Kulusevski nel mirino

L'Arsenal continua a guardare in Serie A per rinforzare la squadra a disposizione di Mikel Arteta nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il club londinese, di recente già fattosi avanti con la Fiorentina per Dusan Vlahovic, avrebbe infatti bussato alla porta della Juventus per Dejan Kulusevski. Il classe 2000 vorrebbe più spazio ed i Gunners avrebbero già effettuato un primo sondaggio, ma resta da capire la risposta della Juventus, che in estate valutava l'ex Atalanta attorno ai 35 milioni di euro e oggi lo considera anche una potenziale pedina per arrivare proprio al centravanti serbo dei viola.