ARGENTINA, Scaloni dà la formazione: non c'è Pezzella

Il ct della nazionale argentina Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cile. Ecco le sue parole: "La squadra di domani è Agustín Marchesín; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul; Paulo Dybala, Lautaro Martínez e Joaquín Correa. Il Cile è sempre un rivale difficile e complicato. Negli ultimi anni è stato un classico per entrambi e speriamo di ottenere un buon risultato". Non ci sarà dunque, almeno dall'inizio, il capitano della Fiorentina German Pezzella.