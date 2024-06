ARGENTINA, Nico e Quarta arrivati nel ritiro della Selección

Come mostrato in una storia Instagram, sono arrivati a Miami, luogo di ritrovo della selezione argentina, anche Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta (fresco di rinnovo con la Fiorentina fino al 2028) che hanno raggiunto il gruppo dei campioni del mondo coi quali giocheranno due amichevoli contro Ecuador e Canada in vista dell'esordio ufficiale in Copa America contro il Cile il 26 Giugno. L'altro viola convocato dagli albiceleste ma con la rappresentativa U23 è invece Lucas Beltran che sotto gli ordini dell'ex Barca Mascherano proverà a portare in patria la medaglia d'oro delle Olimpiadi di Parigi (in programma dal 24 Luglio all'11 Agosto).