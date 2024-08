ARGENTINA, Beltran entra in campo al 64'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A Bordeaux l'Argentina Under23 sta affrontando i padroni di casa della Francia in un match valido per i quarti di finale del torneo olimpico. Albicelste che al momento è sotto 1-0 per il gol, segnato nel primo tempo, dal calciatore del Crystal Palace Mateta. Partito dalla panchina, da cui è stato ammonito al minuto 55 per poteste, Beltran è entrato in campo al minuto 64. Circa 25 minuti più recupero quindi il tempo a disposizione dell'attacante viola per provare a riportare in parità il match.