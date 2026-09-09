Arbitri di serie A: Mercenaro per Lazio-Milan, Napoli-Bologna a Bonacina

Arbitri di serie A: Mercenaro per Lazio-Milan, Napoli-Bologna a BonacinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 18:20News
di Redazione FV

Ecco tutti gli arbitri e i loro assistenti (oltre a Var e Avar) delle gare della quarta giornata di serie A.

VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45

FOURNEAU

ALASSIO - BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     DIONISI

AVAR:       MAGGIONI

GENOA - FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00

RAPUANO

CAVALLINA – EL FILALI

IV:      PERENZONI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       COSSO

LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00

MARCENARO (foto)

ROSSI C. – DI GIOIA

IV:       GUIDA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

ATALANTA - CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45

ARENA

BINDONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     GIUA

LECCE - MONZA Domenica 13/09 h. 15.00

CREZZINI

FONTEMURATO - GARZELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     COSSO

AVAR:     MERAVIGLIA

NAPOLI - BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00

BONACINA

MOKHTAR - RICCI

IV:     MARIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      RUTELLA

SASSUOLO - JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45

SACCHI J. L.

IMPERIALE - MINIUTTI

IV:       ZUFFERLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     PICCININI

TORINO - ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MARESCA

TEGONI - FONTANI

IV:     SOZZA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

COMO - PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MUCERA

BIFFI - SANTAROSSA

IV:       MASSA

VAR:      GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45

PAIRETTO

MORO - YOSHIKAWA

IV:     COLOMBO

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

Supplemento on-line della rivista "L'Arbitro"
(aut. Tribunale di Roma n. 499 del 01/09/1989)