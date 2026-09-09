Diogo Leite sulla Lazio: "Doekhi è stato importante per la mia scelta"

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Diogo Leite, ex obiettivo viole e ora nuovo difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura in Italia: "Le parole di Pepe sono state molto importanti e mi hanno dato fiducia. Mi sento un giocatore più maturo oggi, la nazionale per me rimane un obiettivo anche se prima devo concentrarmi sulla Lazio. In questi anni ho giocato tante partite in campionati importanti e sono maturo. Doekhi è stato un punto importante della mia decisione, abbiamo giocato tanto insieme e quando ci siamo lasciati ci eravamo detti che potevamo giocare nuovamente insieme ed è successo".

Viste le tre partite stagionali della Lazio, cosa puoi dare alla Lazio che ancora non hai visto nei biancocelesti?

"La Serie A è molto competitiva, giocare nella Lazio è una grande responsabilità. Non mi piace parlare di me, quello che posso dire è che mi metterò a disposizione e darò tutto in campo, mettere la mia passione per questo sport poi sarà il mister a decidere".

Nei colloqui con la Lazio ti è stato prospettato un obiettivo per questi due anni?

"Noi dobbiamo ragionare partita dopo partita e pensare di scendere in campo per vincere sempre. Dobbiamo avere un atteggiamento vincente, il club lo merita ed è quello che voglio dare alla Lazio".