ARBITRI, Orsato ufficializza le dimissioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Orsato ha ufficializzato le sue dimissioni dalla CAN. L'ex arbitro internazionale che ha chiuso la carriera agli ultimi Europei in Germania, ha infatti mandato la lettera nella quale annuncia il ritiro e le dimissioni sarebbero state accettate; il tutto a tre giorni dal raduno della CAN a Cascia. Per lui adesso futuro tutto da decifrare, anche se molti vorrebbero vederlo come vice nella Commissione guidata da Rocchi. Tra l'altro dopo Rizzoli andato all'estero, in questi giorni si registra anche l’addio di Paolo Valeri che farà il VAR project manager e membro della commissione arbitrale della Federcalcio greca.