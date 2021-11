AQUILANI, Ho portato la 10 con orgoglio. Il Milan...

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, ha così parlato ai social viola: “Al mister Italiano di certo non ruberei i capelli (ride, ndr). E’ un grande allenatore, lo sta dimostrando. Ci sono piccoli dettagli che osservo quando ogni tanto li vediamo, avrei diverse cose da imparare. Trovare similitudini con me è complicato, diciamo che mi rivedo in Pellegrini della Roma, sia come ruolo che come carriera".

Che ricordi dell’Aquilani giocatore?

“A Firenze abbiamo raggiunto traguardi importanti, lasciando il segno di una squadra che provava a giocare un calcio diverso da quelli di quegli anni”.

Come ha vissuto il passaggio da calciatore a tecnico?

“Quando per una vita fai solo quello, staccare è complicato. Però sono arrivato a un punto che avevo capito fosse giusto così, quando ho smesso avevo ancora un altro anno di contratto in Spagna. Se smetti consapevole la reazione è diversa, se è un obbligo lo vivi male”.

Quale allenatore la ispira?

“Jorge Jesus”.

Conta più tecnica o psicologia?

“L’aspetto psicologico è fondamentale, ma semmai in prima squadra quando hai giocatori più pronti. Tecnica e tattica sono troppo importanti”.

Che ricordi di Fiorentina-Milan da doppio ex?

“Era sempre impegnativa, qualsiasi fosse la mia parte. Ricordo il gol che ho fatto a Milano, quando vincemmo 1-3. Era la prima volta che tornavo a San Siro dopo l’anno trascorso lì. La partita promette sempre spettacolo. Per me poter indossare la maglia numero 10 era un orgoglio, qui era libera e ho deciso di prenderla, nonostante mi avessero consigliato di evitare”.

Sabato l'Empoli.

"Ci teniamo, il campionato Primavera è difficile perché siamo quasi tutti uguali. La settimana è stata complicata perché ci siamo allenati in pochi ma fa parte del gioco. Ora abbiamo un paio di giorni per prepararla al meglio".