ANTOGNONI, Restare a vita a Firenze scelta giusta

Nel corso della serata di ieri alla Fiera di Scandicci Giancarlo Antognoni è stato premiato dal Brivido Sportivo. Queste le sue parole rilasciate a la stessa testata a margine dell'evento: "Ho smesso di giocare esattamente 30 anni fae sono ancora circondato da un incredibile affetto, come testimoniato in questa bella serata qui a Scandicci. Questo dimostra che la mia scelta di restare a Firenze a vita è stata la scelta giusta. Non ho alcun rammarico per aver vinto poco perché in realtà ho vinto la cosa più importante: l’amore di un’intera tifoseria che ho sempre cercato di ricambiare al massimo. E poi qualcosa ho vinto anche sul campo: sono campione del Mondo ed è stata una grandissima soddisfazione della quale credo che abbiano goduto anche i fiorentini, avendomi come rappresentante sul campo".