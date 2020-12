ANTOGNONI, Paolo era il nostro uomo più importante

Giancarlo Antognoni, Club Manager della Fiorentina, è intervenuto anche sui canali ufficiali viola. Ecco le sue parole: “La perdita di Paolo è un grande dispiacere per noi dell’82, ma anche per tutta Italia. Paolo è ricordato da tutti con affetto. Ci ha dato delle grandi gioie in campo. È un’annata maledetta che ci porta via delle persone a cui saremo sempre molto legati. Paolo ha lasciato dei messaggi importanti. Per noi Campioni del Mondo è stato il giocatore più importante non solo per i gol che ha fatto, ma anche per la sua simpatia e il suo sorriso che puntualmente aveva ogni mattina che ci trovavamo all’allenamento, in stanza o in albergo. Ti faceva andare in campo tranquillo, gli davo la palla e segnava. Ero quello che gli giocava più vicino. Con quelli dell’82 sono sempre rimasto in contatto, tra l’altro Paolo l’ho sentito e visto l’anno scorso. Era un toscano sempre con la battuta pronta”.

