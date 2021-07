ANTOGNONI, Contro club, valuto messa in mora

"Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un’altra delle falsità messe in giro sul mio conto. Io non sono contro la Fiorentina, semmai sono contro questa società che mi ha abbandonato". Su Repubblica.it Giancarlo Antgnoni accompagnato dagli avvocati Massimo Aragiusto e Daniela Cantisani, prova a fare chiarezza dopo il clamore sollevato dal documento inviato alla Fiorentina e riportato da Firenzeviola per reclamare alcune questioni contrattuali.

L'ex dirigente - in sintesi - reclama i bonus degli ultimi due anni che non sarebbero stati pagati nonostante il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il mancato adeguamento del contratto nonostante i due ruoli svolti. Ma la questione principale riguarderebbe i diritti d'immagine, utilizzati per l'ultima campagna abbonamenti e per uno spot pubblicitario senza compenso extra. Compiti che non riguardavano il ruolodi Club manager per cui era stato messo sotto contratto, secondo i suoi legali, con lo stesso Antognoni che si è riservato anche la possibilità di messa in modra del club per i compensi maturati e per il recesso ingiurioso.