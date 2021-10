ANGUISSA, Risponde tramite social agli insulti razzisti

"Quanto è triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone capaci di agire in questo modo!Per quel che mi riguarda, puoi insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l'uomo che sono, perché so chi sono, so da dove vengo, sono un uomo di colore e sono orgoglioso di esserlo, e questo non cambierà mai. No al razzismo" Questa la didascalia dell'ultio post Instagram pubblicato qualche ore fa da Franck Anguissa. Il centrocampista del Napoli, in occasione della vittoria di ieri dei partenopei contro la Fiorentina, è stato vittima insieme ai compagni Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen di insulti a sfondo razziale di alcuni spettatori del Franchi. Una risposta di cuore ma anche un commento che dimostra molta lucidità quella data dal camerunese che, così come Koulibaly e Osimhen, nel corso della giornata ha ricevuto la solidarietà di compagni, sportivi e non.