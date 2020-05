ANGELONI, Campionati giovanili finiti? Giusto

Valentino Angeloni, direttore del settore giovanile,ha parlato così al sito ufficiale della Fiorentina: "Sia io che la mia famiglia fortunatamente stiamo bene. Abitiamo a Clusone in provincia di Bergamo e la situazione è stata molto dura e difficile. Ora va meglio ma c’è ancora tanta paura. Abbiamo una relazione costante con i mister, anche se in questo momento non sempre si riesce a parlare di calcio, come prima. Con la società ci sentiamo costantemente, sono tutti molto presenti, Commisso mi ha chiamato dagli Stati Uniti, voleva avere più informazioni possibili sullo stato attuale delle cose. Mi sento inoltre in dovere di di dire grazie al DG Barone e Pradè. Sospendere definitivamente i campionati U18,17,16 e 15? Scelta giusta e che ovviamente condivido. Anche gli allenatori hanno capito e condiviso la scelta di non giocare più".