ANDREAZZOLI, Verso l'esonero. Guidolin prima scelta

Secondo quanto riferito da TMW, dopo il pesante ko (5-1) in casa del Parma, il numero uno del Genoa, il presidente Enrico Preziosi avrebbe deciso di sollevare Aurelio Andreazzoli dall'incarico di allenatore. Il ventaglio di nomi è ampio, ma il presidente del Grifone sembra orientato ad indirizzarsi su Francesco Guidolin come prima opzione. Se le parti non dovessero arrivare ad un’intesa, le attenzioni di Preziosi andrebbero su altri due profili: Massimo Carrera e Thiago Motta coadiuvato da Chiappino anche se quest’ultima sembra una pista non troppo calda.

Questo il commento dell'allenatore, incalzato in conferenza stampa: "Non dipende da me, non voglio parlarne. Vorrei avere a disposizione l'intero organico e poi lavorare sull'equilibrio. Se poi è carente può essere per chi organizza le cose".