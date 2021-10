ANDREAZZOLI, Il rigore lo vedeva anche mio nipote

Il mancato rigore concesso all'Empoli per un possibile fallo su Cutrone fa infuriare Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani: "L'ho rivisto brevemente, non ho bisogno di rivederlo - dice l'allenatore a Sky dopo la sconfitta contro l'Inter - quello che vorrei fosse chiaro è che non ho mai parlato di arbitri, perché credo sia una categoria da difendere. Però questa sera gli ho chiesto cosa ci stesse a fare Valeri al VAR, alla scrivania. O era distratto o non riesco a capire, com'è possibile che non vi aiutino quando devono farlo? Lasciamo stare perdere con l'Inter, così come il rosso a Ricci che poteva essere arancione e lo accetto. Però se dal VAR vedi una situazione così chiara mi chiedo perché non si aiutino. Eppure è arbitro anche Valeri. Cosa mi ha detto Chiffi? Sono cose tra me e lui. Mio nipote ha quattro anni e lo vede anche lui che è rigore".