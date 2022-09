ANCORA SPALLETTI, Viola può disturbare gli equilibri

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino, citando anche sulla Fiorentina: “Ci sono tante squadre attrezzate. C'è qualcuna più dietro, ma le squadre che hanno qualche punto in meno erano date favorite da tutti e si riprenderanno, sono quelle 7 squadre che abbiamo più volte citato. Possono tutte fare un campionato d'alta classifica e c'è sempre qualcuna che poi si inserisce e disturba gli equilibri, come la Fiorentina l'anno scorso. E' troppo presto per fare valutazioni".