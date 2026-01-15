Ancora Nkunku e doppio Rabiot, il Milan rimonta a Como 3-1 e si porta a -3 dalla vetta

Milan vince 3-1 in rimonta sul Como al Sinigaglia nel recupero della 16esima giornata di campionato e con 43 punti si porta a -3 dall'Inter mentre i lagunari restano a quota 34. Kempf sblocca la gara al 10' ma al 45' Nkunku (reduce dal gol pareggio a Firenze) dal dischetto riagguanta il Como. E' Rabiot a chiudere la pratica a favore del Milan: al 55' sigla la rete del sorpasso mentre all'88' fissa l'1-3 finale.