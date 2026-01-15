Ancora Nkunku e doppio Rabiot, il Milan rimonta a Como 3-1 e si porta a -3 dalla vetta
FirenzeViola.it
Milan vince 3-1 in rimonta sul Como al Sinigaglia nel recupero della 16esima giornata di campionato e con 43 punti si porta a -3 dall'Inter mentre i lagunari restano a quota 34. Kempf sblocca la gara al 10' ma al 45' Nkunku (reduce dal gol pareggio a Firenze) dal dischetto riagguanta il Como. E' Rabiot a chiudere la pratica a favore del Milan: al 55' sigla la rete del sorpasso mentre all'88' fissa l'1-3 finale.
Pubblicità
News
Le cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressionidi Luca Calamai
Le più lette
1 Le cose che chiedo a Paratici per oggi e per il futuro. Maldini e Rugani sarebbero un usato sicuro. Coppa Italia e Conference opzioni da vivere senza troppe pressioni
Copertina
FirenzeViolaSolomon, Brescianini ed Harrison avviano la rivoluzione, poi difensore e mediano, ma per Fortini aumentano le pretendenti
Lorenzo Di BenedettoParatici, il Tottenham e l'arrivo del dirigente a Firenze: tutto quello che sta succedendo. Il mercato va però avanti a prescindere e sia Harrison che Solomon non sono colpi da "vecchia gestione". Adesso altri 3 colpi in meno di tre settimane
Angelo GiorgettiTre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com