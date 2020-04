ANCORA BORRELLI, Fase 2? Possibile dal 16 maggio

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha dato alcune delucidazioni su quella che il premier Conte ha definito la "fase 2" dell'emergenza coronavirus individuata in uno studio dell'EIEF nella data del 16 maggio: "Se l'andamento non cambia, potrebbe essere, come potrebbe essere prima o dopo. Dipende dai dati. La situazione ora è stazionaria, dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere. Non vorrei dare delle date, però. Da qui al 16 maggio potremo aver dati ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività e cominciare quindi la fase 2".