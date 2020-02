ANCORA BIGICA, Vlahovic primo tifoso. Sapevo che...

Al termine della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, dove la Fiorentina in virtù del 2-2 ottenuto a Vinovo ha strappato il pass per la finale di Coppa Italia, il tecnico dei viola Emiliano Bigica ha rilasciato altre dichiarazioni dopo quelle nell'immediato post gara, soffermandosi in particolare su Dusan Vlahovic: "Lo voglio ringraziare perché lui è il nostro primo tifoso. Aveva anche voglia di venire a giocare e darci una mano. E’ un ragazzo d’oro, che per mentalità e voglia e solo secondariamente per le sue doti tecniche deve essere d’esempio per gli altri giochi. Ha una grande passione per il calcio. Mi aspettavo potesse dare una grossa mano alla prima squadra, gli allenatori che ha avuto finora e la società lo hanno gestito nel modo migliore dando progressività nel suo ingresso in squadra e lui sta ripagando. Un 2000 che ha già fatto 8 gol alla prima stagione in Serie A va sottolineato”.