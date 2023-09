AMRABAT, In partenza da Pisa, direzione Manchester

Sofyan Amrabat ha da poco lasciato l'Italia. Precisamente, come mostrano le immagini su Twitter pubblicate dal giornalista Fabrizio Romano (riprese da storie Instagram di un amico del giocatore), il marocchino è partito da Pisa attorno all'ora di pranzo, dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri con il Manchester United dalla città toscana. L'ex Verona lascia così la Fiorentina, pronto a iniziare la nuova avventura in Premier League. Qua sotto il video:

Sofyan Amrabat, finally on his way to Manchester right now. 🛩️ #MUFC



Time for media duties after the medical completed in Pisa on Friday. 🇲🇦 pic.twitter.com/BnQNhNlLEB