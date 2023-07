AMRABAT, Dalla Francia: il Barça, 0 soldi. L'Al Ahly...

FirenzeViola.it

Già in inverno Sofyan Amrabat aveva fatto capire alla Fiorentina di voler andare via e la seconda metà di stagione non ha cambiato le cose. Per questo il centrocampista marocchino, una delle rivelazioni dell'ultimo Mondiale, resta in odore di cessione. Ma dove potrebbe andare? Foot Mercato fa il punto sulle pretendenti. Il Barcellona è fuori corsa, l'Atletico Madrid ha un accordo col giocatore ma non dispone dei mezzi economici per soddisfare i viola.

Una situazione di cui potrebbe approfittare l'Arabia Saudita e, in particolar modo, l'Al Ahly. Il portale francese fa sapere che il club saudita avrebbe avanzato una prima offerta. Tuttavia - si legge - l'ex Verona vorrebbe rimanere in Europa.