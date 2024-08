AMRABAT, ACF: "Grazie Sofyan per la tua professionalità"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso un post sui propri profili social, la Fiorentina ha voluto ringraziare pubblicamente Sofyan Amrabat per la sua professionalità. Il centrocampista marocchino il giorno dopo la gara di ritorno contro la Puskas Akademia è volato in Turchia per essere a disposizione della sua nuova squadra il Fenerbahce che lo prende in prestito dal club viola. Nonostante ciò, Amrabat ha giocato più di 120 minuti nella sfida contro gli ungheresi sacrificandosi per la squadra.