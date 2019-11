AMORUSO, Stanco di sentire che la Viola è giovane

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato così la gara di domenica tra i viola e i ducali: “Quando ti trovi davanti un avversario come il Parma, non puoi sottovalutare certe situazioni, non è stata una bella partita, mi è sembrata una sfida priva di contenuti. Sono stanco di sentire che questa squadra è giovane. Non ho gradito l’atteggiamento di alcuni ragazzi che sembrano non voler imparare”.