AMORUSO, Fossi in Milenkovic resterei alla Fiorentina

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato così di alcuni temi attuali in casa viola: "Se davvero l'Inter non dovesse più vendere Skriniar io fossi in Milenkovic non andrei a Milano e resterei a Firenze per avere più spazio. Il serbo sa che alla Fiorentina è il difensore più forte di tutti. Fossi in lui firmerei il rinnovo di contratto con i viola per altri due anni".