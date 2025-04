Ammutinamento Marsiglia, squadra contro De Zerbi. Lui: "Non vi alleno"

(ANSA) - PARIGI, 04 APR - Roberto De Zerbi furioso con i giocatori ed Olympique Marsiglia ormai in crisi, dopo 4 sconfitte e una vittoria nelle ultime 5 partite. In attesa dell'imminente consacrazione ufficiale del PSG come vincitore del campionato, l'OM rischia di perdere anche il terzo posto. Dopo la sconfitta a Reims per 3-1, lo scorso week-end, nel centro di allenamento dei marsigliesi si sono vissute ore bollenti, secondo la ricostruzione de L'Equipe. De Zerbi - al ritorno da Reims (che non vinceva in campionato dall'11 novembre) - ha tenuto tutti in ritiro al centro tecnico della Commanderie, annullando i due giorni previsti di riposo e annunciando dure sedute di allenamento. Il clima è diventato incandescente, fra i giocatori e il tecnico - dopo le proteste per il ritiro - si è andati vicini alla rottura. "Oggi non vi alleno", avrebbe detto De Zerbi alla squadra, lasciata allo staff tecnico.

A quel punto, i giocatori si sono ammutinati e hanno deciso di non mettere gli scarpini. Il tempo previsto per l'allenamento è stato consumato in un lungo dialogo dei giocatori con il direttore sportivo, Medhi Benatia. Sarebbero volate accuse e parole grosse nei confronti di De Zerbi, poi nel pomeriggio la squadra è scesa in campo con lo staff tecnico mentre lo stesso De Zerbi osservava da lontano. Tra le frasi che i giocatori non avrebbero digerito - secondo L'Equipe - quella di De Zerbi nel cuore della lite sulla notte fra domenica e lunedì in cui è scattato il ritiro obbligatorio: "Io la mia famiglia non la vedo mai - avrebbe detto l'allenatore ai giocatori - quindi anche voi non vedrete le vostre". (ANSA).