AMICO COMMISSO, Giocavamo a calcio ma le scarpe...

Salvatore Catalano, un amico di vecchia data di Rocco Commisso, è intervenuto per salutare il presidente gigliato. Ecco un aneddoto da lui raccontato: "Con Rocco, da piccoli, volevamo giocare sempre a calcio ma non avevamo tanti soldi e quindi risparmiavamo sulle scarpe. Lui ogni volta voleva fare il portiere. Se ho visto Fiorentina-Napoli? Sì e non mi è piaciuto l'arbitraggio della partita... Hanno dato un rigore agli azzurri mentre era punizione per la Fiorentina".