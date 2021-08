AMICHEVOLI, Il Napoli ok, pari Milan e Toro ko

(ANSA) - TORINO, 08 AGO - Il Torino perde in Olanda, l'amichevole contro l'Az Alkmaar finisce 2-1 per i padroni di casa. Illusorio il vantaggio di Pjaca, al primo gol in granata dopo nemmeno 60 secondi di gara, poi la terza forza della scorsa Eredivisie rimonta la squadra di Ivan Juric con un gol per tempo di Karlsson e Poku. Per Belotti, esordio nella nuova stagione con la mezz'ora finale, in attesa della sua risposta definitiva alla proposta di rinnovo del presidente Urbano Cairo, mentre tra i pali è promosso Berisha, che ha sostituito l'infortunato Milinkovic-Savic. Ora i granata torneranno a Torino, si entra nella settimana che porta alle gare ufficiali: domenica prossima, infatti, i ragazzi di Juric saranno impegnati nei trentaduesimi di finale di coppa Italia contro la Cremonese. (ANSA).

MILAN- Termina a reti inviolate la sfida amichevole fra Milan e Real Madrid. Un buon test per i rossoneri di Pioli, nel primo tempo vicini al vantaggio con Theo Hernandez, il cui tiro di sinistro dopo 4' centra in pieno il palo. Protagonista poi diventa Maignan, che respinge un rigore di Bale (causato da un fallo di Calabria proprio sul gallese). Nella ripresa, dopo la girandola dei cambi, il Real Madrid sfiora il gol con un destro dalla distanza di Modric che finisce sulla traversa. (ANSA)

NAPOLI - In una partita amichevole giocata a Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro, la squadra di Spalletti ha battuto l'Ascoli per 2-1. Le reti sono state segnate nel primo tempo da Insigne, al 7' su calcio di rigore e da Bidaoui, al 25'. E nella ripresa da Elmas, al 18'. (ANSA)