AMICHEVOLE, C'è la data del test a Grosseto: il 5 agosto

Arriva l'ufficialità dell'amichevole con il Grosseto, in terra maremmana, come da accordi con il presidente Gianni Lamioni, principale sponsor della Fiorentina dopo Mediacom. E' il club grossetano ad indicare sul profilo social ufficiale che il 5 agosto allo Zecchini alle ore 20 torna l'ormai tradizionale amichevole tra le due squadre. I biglietti saranno in vendita a partire da lunedì 1 luglio presso il Centro Sportivo di Roselle e nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli. Un'occasione da sfruttare non solo per i tifosi del Grosseto di vedere la propria squadra all'opera contro una compagine di A, ma anche per i tanti tifosi viola che risiedono o sono in vacanza in Maremma.