AMERINI, La pressione si fa sentire. Castrovilli...

Daniele Amerini, agente ed ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così in vista della sfida tra Fiorentina e Sampdoria: “Adesso servono i punti, anche se una squadra come la Sampdoria va presa con le molle. Oggi ci sono tutti i presupposti per far bene ma la pressione comincia a farsi sentire, sia per i calciatori che per Montella. La squadra va lasciata lavorare con calma vista la rivoluzione estiva. Castrovilli? È un centrocampista completo, ha messo su forza, si muove bene senza palla ed è bravo a giocare in verticale. Devo fargli i complimenti”.