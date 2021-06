AMAURI, Vlahovic alla Juve? Il costo è un problema

Contattato da TuttoJuve.com Amauri, ex attaccante tra le altre anche di Fiorentina e Juventus, ha detto la sua su alcuni nomi per il nuovo attacco dei bianconeri, citando anche Dusan Vlahovic: "Si parla di Icardi che però non mi fa impazzire. Gabriel non credo parta dal City, se dovesse andar via per 60/70 milioni significa che poi devi vincere la Champions per forza. Vlahovic? Il serbo è un attaccante molto forte, ma anche lui credo non costi poco. Il vero acquisto in attacco della Juve sarà recuperare a pieno Dybala. Chiesa? Il più forte di tutti. Era da tanto che non vedevo un giocatore italiano con queste qualità, diventerà ancor più un fuoriclasse".