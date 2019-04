AMAURI, E quel confronto con gli altri bomber...

Da un articolo presente oggi su Tuttosport, si evince come già molti dei bomber che hanno cambiato casacca a gennaio siano andati in gol. Lo ha fatto Maxi Lopez nella gara con l'Udinese, così come Gilardino prorpio nella sfida contro il Napoli. Ma anche Andrea Caracciolo col Novara, Vincenzo Iaquinta col Cesena e Mauricio Pinilla col Cagliari. Insomma, da questa lista manca solo, per il momento, il neo attaccante viola Amauri. Prestazioni convincenti per l'italo brasiliano, ma ancora nessun gol: e la speranza dei tifosi viola è quella di vederlo finalmente esultare, così come Gilardino, contro gli azzurri di Mazzarri.