ALVAREZ, Sassuolo l'ideale per crescere ed imparare

Agustin Alvarez, attaccante classe 2001 è in procinto di approdare in Serie A, con la maglia del Sassuolo. L'uruguayano è atteso domani in Italia per visite mediche e firma del contratto. In vista dello sbarco nel nostro campionato, lo stesso Alvarez ha così parlato ai microfoni di ESPN: "Non sarà facile abituarsi a giocare in una squadra che non sia il Penarol, ma ci ho pensato molto. Voglio imparare, crescere, e penso di avere ancora molto da fare. Penso che il Sassuolo sia l’ideale per fare tutto ciò".