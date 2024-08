ALVAREZ, Atletico Madrid pronto a offrire 90 milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile addio di Julian Alvarez dal Manchester City. Dall'Argentina, e in modo particolare da TyC Sports, sono sicuri che l'Atletico Madrid sia pronto a presentare una maxi offerta per il centravanti dell'Albiceleste. I Colchoneros devono acquistare una punta dopo l'addio di Morata e, sfumato il colpo Dovbyk, il prescelto è Julian Alvarez. Per il centravanti ex River Plate, vicino alla Fiorentina nel gennaio del 2022 prima di passare al Manchester City, sarebbe disposto a sborsare una cifra vicina ai 90 milioni di euro tra parte fissa e bonus.