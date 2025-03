Alphonso Davies ko, il Bayern Monaco vuole fare causa al Canada

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il Bayern Monaco minaccia di fare causa alla Federcalcio del Canada per il grave infortunio subito dal suo difensore Alphonso Davies. Il giocatore si è rotto i legamenti crociati del ginocchio destro domenica scorsa giocando contro gli Stati Uniti in una partita della Concacaf Nations League ma solo dopo il suo rientro in Germania è stata accertata la lesione, che richiederà un intervento e uno stop di almeno sei mesi per Davies. "Inviare un giocatore palesemente infortunato con un ginocchio danneggiato su un volo intercontinentale di 12 ore senza un esame medico approfondito è, a nostro avviso, una grave negligenza e una chiara violazione del dovere medico di diligenza", ha detto al sito del tabloid Bild il presidente del cda del club, Jan-Christian Dreesen. Il club tedesco chiede "un chiarimento completo degli eventi" a Canada Soccer e "si riserva il diritto di intraprendere azioni legali".

"Inoltre, includere Davies, che aveva già problemi muscolari, in una partita di nessuna importanza sportiva, è incomprensibile dal nostro punto di vista", ha aggiunto Dreesen, secondo il quale l'assenza di Davies nella parte cruciale della stagione "è un duro colpo". Il Bayern è in corsa per il titolo di Bundesliga e soprattutto è in attesa di affrontare l'Inter nei quarti di finale di Champions League. (ANSA).