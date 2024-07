ALMQVIST, Oltre a Fiorentina e Parma c'è anche il Como

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei giorni scorsi si è parlato della sfida sul mercato tra Parma e Fiorentina per Pontus Almqvist. L'esterno svedese, nella passata stagione in prestito al Lecce, è ancora un giocatore di proprietà del Rostov, ma nelle ultime ore starebbe pensando di risolvere il suo contratto anticipatamente, a causa della situazione delicata in Russia. Parma e Fiorentina avrebbero fiutato l'occasione, puntando a prelevarlo a parametro zero. Ma non sarebbero le uniche: stando a quanto riporta AntennaSud, anche il Como sarebbe pronto ad inserirsi nelle trattative.