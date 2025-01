Allenamento al Franchi sotto la pioggia, c'è anche Kouamé

Allenamento pomeridiano sotto la pioggia battente allo stadio Franchi per la Fiorentina. Come mostrano le foto postate dalla società, Christian Kouamé nonostante sia promesso sposo dell'Empoli, si è allenato con la Fiorentina in attesa di definire gli ultimi dettagli che sanciranno il suo trasferimento alla squadra toscana.

La situazione dovrebbe risolversi nelle prossime ore, ma intanto l'attacante ivoriano, pur consapevole che la sua destinazione è sempre più vicina, mantiene un atteggiamento professionale, continuando a lavorare al fianco dei suoi compagni di squadra.