ALLEGRI, Inter, Milan e Napoli sono sopra tutte le altre

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - TORINO, 22 SET - "Non so se sarà un vantaggio o uno svantaggio non giocare la Champions, ma certamente è un valore aggiunto tecnico ed economico: l'anno prossimo dovremo tornare a giocarla": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, spiega come si è vissuta la prima settimana di coppe europee con i bianconeri assenti. "Non sarà semplice entrare nelle prime quattro perché Inter, Milan e Napoli sono sopra alle altre - dice l'allenatore - e l'importante sarà non avere sbalzi d'umore: dobbiamo rimanere in equilibrio, sempre". (ANSA).