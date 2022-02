ALLEGRI, DV fatica? Nei viola una gara a settimana

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde a Dazn dopo il pari col Torino. In particolare, il livornese analizza così la partita di Dusan Vlahovic: “Ha fatto fatica perché è un giocatore molto bravo, però deve imparare tanto. Come devono imparare tanti giocatori. Stasera doveva portarlo a giro per il campo e non dargli punti di riferimento, perché Bremer è molto forte nelle palle dritte e meno forte quando lo porti a giro per il campo. Non scordiamoci che arriva da una squadra, la Fiorentina, che sta facendo un ottimo campionato ma giocava una partita a settimana. Ne ha fatte sei, credo sia normale un percorso di crescita. Mi diverte perché arriva uno e deve giocare tutte le partite. Bisogna crescere, bisogna abituarsi, tutte cose che servono in una grande squadra: altrimenti fisicamente non ce la si fa a giocare una partita ogni tre giorni. La lotta Champions? Dopo questi ultimi risultati è rientrara sicuramente la Lazio e poi occhio alla Fiorentina: vediamo che fa nelle prossime due partite".