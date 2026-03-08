Alle 18 la Roma sfida il Genoa a Marassi: le formazioni ufficiali
Alle 18 va in scena Genoa-Roma per il 28esimo turno di Serie A. I giallorossi per restare attaccati in zona Champions, i rossoblu per staccare Fiorentina, Lecce e Cremonese in zona salvezza. Queste le formazioni ufficiali della sfida, con Gasperini che manda in campo il genoano Venturino, acquistato a gennaio proprio dal Grifone.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekuban, Ekhator.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen.
